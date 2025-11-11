Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç değer kaybı başvurularında eksperlerin kullandığı değerlendirme şablonunu yeniden düzenledi.

Kurum tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte, değer kaybı tazminatına başvuran vatandaşların işlemleri artık yeni bir standart form üzerinden yürütülecek.

Bu değişiklikle birlikte, ekspertiz süreçlerinin hem daha hızlı hem de daha şeffaf hale gelmesi hedefleniyor.

EKSPERTİZ İŞLEMLERİ ARTIK DAHA KISA SÜRECEK

Yeni şablon sayesinde eksperler, araç hasarını değerlendirirken önceden belirlenmiş kriterleri kolayca raporlayabilecek. Bu da sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha kısa sürede sonuçlandırmasını sağlayacak.

SEDDK’nın açıklamasına göre, uygulamanın temel amacı vatandaşın değer kaybı talebinde zaman kaybını önlemek ve süreci standart bir yapıya kavuşturmak.

HANGİ DURUMLARDA DEĞER KAYBI OLUŞUYOR?

Bir araç kaza yaptığında, onarımı tamamlansa bile ikinci el piyasa değeri düşer. Bu fark, “değer kaybı” olarak tanımlanır.

-Araç sahipleri;

-Boya,

-Değişim,

-Onarım+boya,

Boyasız düzeltme gibi işlemler sonrasında bu tazminatı talep edebilir.

Hatta, tamponda oluşan bir çizik nedeniyle yapılan boya işlemi bile değer kaybı başvurusu için gerekçe olabiliyor.

YENİ ŞABLONDA NELER YER ALIYOR?

SEDDK’nın yenilediği ekspertiz formunda;

-Aracın marka, model ve rayiç bedeli,

-Sigortalı bilgileri,

-Hasar gören parçalar ve onarım türü,

-Hasar sonrası değer kaybı tutarı gibi detaylı bilgiler bulunuyor.

Bu sayede eksperlerin hazırladığı raporlar hem daha anlaşılır hem de karşılaştırılabilir olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin değer kaybı tazminatı alması artık daha kolay hale geliyor.

Ekspertiz işlemlerinin standartlaşması sayesinde sigorta şirketleriyle yaşanan belirsizlikler azalacak, süreç hem vatandaş hem eksper hem de sigorta şirketleri açısından daha verimli işleyecek.