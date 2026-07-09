Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde geçen yıl etkili olan zirai don nedeniyle büyük zarar gören 5 bin dönümlük meyve bahçesi, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) tarafından sağlanan destek sayesinde yeniden üretime döndü. Bu yıl kiraz hasadıyla başlayan sezonda üreticiler bereketli bir döneme hazırlanıyor.

Kabalı köyünde yaşayan üreticilerin 2009 yılında Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında arazilerini bir araya getirerek oluşturduğu geniş meyve bahçesinde elma, kiraz, şeftali, nektarin ve farklı meyve türleri yetiştiriliyor.

ZİRAİ DON TÜM ÜRÜNÜ YOK ETMİŞTİ

12 Nisan 2025'te yaşanan zirai don, bahçedeki üretimi tamamen durdurmuştu. Yapılan incelemelerde TARSİM ekipleri, bahçedeki zararın yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirledi. Hasarın karşılanmasının ardından üretici firma faaliyetlerini sürdürme imkanı buldu.

Bu sezon kiraz hasadıyla başlayan üretim takviminde ağustos ayında şeftali ve nektarin, eylül ayının başında ise elma hasadı gerçekleştirilecek.

"DESTEK OLMASAYDI MUHTEMELEN BATMIŞ OLURDUK"

Bahçeyi işleten firmanın genel müdürü Fahrettin Aksakal, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından TARSİM'in hasarı karşılamasının bahçenin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığını söyledi.

TARSİM'in önemini vurgulayan Aksakal, "Geçen sene TARSİM'den aldığımız destek bizim için gerçekten çok hayatiydi. İşletmenin resmen hayatta kalmasını sağladı. TARSİM'in desteği olmasaydı muhtemelen batmış olurduk ve bu seneye çıkamazdık. TARSİM'in desteği gerçekten hayat kurtarıyor" dedi.

Aksakal ayrıca, geçen yıl ürün alınamaması nedeniyle ağaçların dinlenme fırsatı bulduğunu, bunun da bu sezon verime olumlu yansıdığını ifade etti. Hasadı yapılan meyvelerin hem yurt içi pazarına hem de Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirtti.

HASATTA İŞÇİ SAYISI BİN KİŞİYE ÇIKARILACAK

Bahçedeki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Şanlıurfa'dan yaklaşık 250 mevsimlik tarım işçisinin getirildiğini aktaran Aksakal, hasat döneminde şu anda yaklaşık 600 kişinin görev yaptığını söyledi. İlerleyen günlerde bu sayının bin kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

15 BİN TONLUK REKOLTE HEDEFİ

Kiraz hasadının sürdüğünü belirten Aksakal, ağustos ayında şeftali ve nektarin, eylül başında ise elma hasadına geçileceğini ifade etti. Elma hasadının kasım ayının ilk haftası ya da ortasına kadar devam etmesinin planlandığını kaydeden Aksakal, bu sezon yaklaşık 15 bin ton meyve üretimi beklediklerini söyledi.

Aksakal, şunları söyledi: "Nasip olursa ağustosta şeftali ve nektarin hasadını gerçekleştireceğiz. Eylül başı gibi de elma hasadına başlayacağız. Tahminen kasımın ilk haftasına ya da ortasına kadar elma hasadımız devam edecek. Bu yıl yaklaşık 15 bin ton meyve bekliyoruz. Dolayısıyla geçen yıl ile bu yılki verimi kıyasladığımızda astronomik bir artış var gibi görünüyor."

BÖLGE HALKINA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Yaklaşık beş yıldır bahçede çavuş olarak görev yapan 48 yaşındaki, üç çocuk annesi Selda Karabulut, meyve bahçesinin köy halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Hem kendi arazilerinde üretim yaptıklarını hem de aile bütçelerine buradan katkı sağladıklarını ifade eden Karabulut, bu yılki verimin oldukça memnun edici olduğunu söyledi.

Giresun Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Bağcı ise yaz tatillerinde bahçede çalışarak eğitim masraflarını karşıladığını ve ailesine destek olduğunu anlattı. Ürettikleri meyvelerin yurt dışına ihraç edilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Bağcı, bunun köylerinin tanınırlığını artırdığını dile getirdi.