Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen ünlü Taşköprü sarımsağı, fermantasyon süreciyle “siyah sarımsak”a dönüştürülerek yurt dışına ihraç ediliyor. Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren Murat Ilıman, yaklaşık 20 yıl önce tanıştığı siyah sarımsağın üretimini Türkiye’ye taşıyarak önemli bir girişime imza attı.

BEYAZ SARIMSAK SİYAHA DÖNÜŞÜYOR

Bursa’da tekstil fabrikası bulunan Ilıman, yurt dışı seyahatlerinde tattığı siyah sarımsağın üretimini yapmak için araştırmalara başladı. Bu kapsamda Taşköprü’de 100 dönüm arazi satın aldı ve ata tohumuyla sarımsak üretimine başladı. Beyaz sarımsağın 60-75 günlük fermantasyon süreci sonunda siyaha dönüşmesiyle elde edilen bu özel ürün, Almanya, ABD ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışına gönderiliyor. Organik üretim yapılan tesiste yaklaşık 40 kişi istihdam ediliyor.

KANSERDEN SAÇ DÖKÜLMESİNE KADAR FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Siyah sarımsağın sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Ilıman, “Kansere iyi geldiği biliniyor, saç dökülmesine karşı etkili, iç organların yenilenmesinde fayda sağlıyor. Dünyaya ve ülkemize bu ürünü kazandırmaktan mutluyuz” dedi. Taşköprü’nün toprak yapısındaki yüksek selenyum miktarının, sarımsağın besin değerlerini artırdığını ifade eden Ilıman, bu nedenle üretimi özellikle burada gerçekleştirdiklerini vurguladı.

FİYATI 95 BİĞN LİRAYA FIRLIYOR

İlk ihracatı Almanya’ya yaptıklarını, ardından İngiltere ve ABD’ye satış gerçekleştirdiklerini aktaran Ilıman, “Önümüzdeki 5 yılda 25 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu anda yıllık üretimimiz 15 tona yakın ancak 2024 sonunda 50 tona ulaşmayı planlıyoruz. Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında satılırken, siyah sarımsağın kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya ulaşıyor. İhracatta ise bu rakam 2 bin avroya (95 bin lira) kadar çıkabiliyor” dedi.