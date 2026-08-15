Afyonkarahisar’ın patates üretiminde öne çıkan ilçelerinden Şuhut’ta hasat çalışmaları devam ediyor. Tarlalarda yürütülen söküm çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek sezonun gidişatını değerlendirdi.

PATATES TARLALARINDA HASAT DENETİMİ

Ekipler, tarlalarda incelemelerde bulunurken üreticilerden hasat süreci hakkında bilgi aldı. Çiftçilerin karşılaştığı sorunlar, talepleri ve üretime ilişkin önerileri de değerlendirildi.

AYNI TARLAYA PATATES EKİMİNE DİKKAT

Uzmanlar, hasadın ardından tarlaların gelecek sezona doğru şekilde hazırlanmasının toprağın verimliliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Patates üretiminin aynı arazide arka arkaya yapılmasının topraktaki besin maddelerinin azalmasına ve çeşitli hastalıkların yayılma riskinin artmasına neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle üreticilere ekim nöbeti yani münavebe uygulanması tavsiye edildi.

PATATES İÇİN 3-4 YIL BEKLEMEK ÖNERİLİYOR

Toprağın en az bir yıl dinlendirilmesi önerilirken, aynı araziye yeniden patates ekilmeden önce ideal sürenin 3 ila 4 yıl olması gerektiği ifade edildi.

Patates siğili, mildiyö ve kist nematodu gibi hastalık ve zararlılar toprakta uzun süre canlılığını koruyabildiğinden, ekim arasındaki sürenin uzatılmasının riskleri azaltabileceği kaydedildi. Ayrıca patatesin yüksek miktarda azot ve potasyum tüketmesi nedeniyle toprağın besin dengesinin yeniden sağlanmasının zaman aldığı belirtildi.

NADAS YERİNE ALTERNATİF ÜRÜNLER

Uzmanlar, hasat sonrası arazilerin tamamen boş bırakılması yerine münavebe planına uygun ürünlerin yetiştirilmesini öneriyor.

Bu kapsamda patatesin ardından ilk yıl buğday veya arpa ekilebileceği, sonraki dönemde ise toprağa azot kazandıran fiğ, nohut ve fasulye gibi baklagillerin tercih edilebileceği bildirildi. Mısır ve şeker pancarı gibi farklı ürünlerin de uygun münavebe planları içerisinde değerlendirilmesinin toprağın verimliliğinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.