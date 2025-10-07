Doğanın uyanış mevsimi ilkbaharsa, bereket mevsimi kesinlikle sonbahar. Çünkü bu dönemde orman zemininde gizlenen sayısız mantar türü ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Mlecza Rydz, yani çam süt mantarı.

Genellikle ağustos ayında görülmeye başlayan bu mantar, ekim sonuna kadar iğne yapraklı ormanlarda toplanabiliyor. En çok çam ağaçlarının diplerinde, ormanların eteklerinde rastlanıyor. Kabuğundaki canlı turuncu rengi, üzerindeki eşmerkezli halkalar ve kesildiğinde akan turuncu sütü, Rydz’i diğer mantarlardan ayıran en belirgin özellikler arasında.

GURMELERİN YENİ FAVORİSİ

Avrupa mutfağında uzun yıllardır özel bir yere sahip olan Mlecza Rydz, “doğanın altını” olarak anılıyor. Yoğun aroması, meyvemsi kokusu ve hafif sütlü dokusuyla gurme restoranların menülerinde kendine yer buluyor. Bu yıl Avrupa pazarında kilosu 40 Euro’ya, yani yaklaşık 2000 TL’ye kadar yükseldi.

Uzmanlara göre bu fiyatın nedeni, mantarın hem az bulunması hem de mevsimlik olması. Ayrıca kurutmaya uygun olmaması nedeniyle yalnızca taze olarak tüketilebiliyor, bu da değerini daha da artırıyor.

TÜRKİYE’DE DE YETİŞİYOR

Mlecza Rydz yalnızca Orta Avrupa’ya özgü bir tür değil. Türkiye’de özellikle Karadeniz, Trakya ve Marmara bölgesindeki çam ormanlarında bu mantarın benzer türleri doğal olarak yetişiyor. Bazı bölgelerde “çam mantarı” ya da “kanlıca mantarı” olarak bilinen bu türler, hem görsel hem de lezzet olarak Mlecza Rydz ile büyük benzerlik gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu mantarların da zehirli benzerleriyle karıştırılma riski olduğunu hatırlatıyor. Yanlış bir türü tüketmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, “Emin olunmayan hiçbir mantar toplanmamalı, zehirli türlerle karıştırılma riski çok yüksek” diyerek uyardı.

ZENGİN BESİN DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Mlecza Rydz, sadece lezzetiyle değil, besin değeriyle de öne çıkıyor. Protein, demir, fosfor ve B vitamini bakımından oldukça zengin olan bu mantar; bağışıklık sistemini destekliyor, enerji veriyor ve düşük kalorili olmasıyla diyet listelerinde de yer buluyor.

BULANLAR GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLI

Her yıl sınırlı bir dönemde görülen Mlecza Rydz, hem doğada gezen mantar meraklıları hem de restoran şefleri için adeta bir hazine.

Ormanlarda rastlamak zor olsa da bulanlar, bu yıl kilosu 2000 TL’ye kadar çıkan bu mantarla hem lezzet hem kazanç elde ediyor.