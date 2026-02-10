Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, savcılık Dede hakkında verilen yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararına itiraz etti.
İtiraz üzerine bugün yeniden adliyeye çağrılan Dede'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Burada hakim karşısına çıkan Dede'nin sorgusu sonucunda tutuklanmasına karar verildi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermişti.
Dede ifadesinin ardından 9 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı olacak şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında Dede'nin cep telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.