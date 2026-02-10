Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, savcılık Dede hakkında verilen yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine bugün yeniden adliyeye çağrılan Dede'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Burada hakim karşısına çıkan Dede'nin sorgusu sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı.