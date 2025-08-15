Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 185 General ve Amiral ataması yapıldı. Kumpas mağduru komutanlar önemli görevlere getirildi. Bu yıl Orgeneral olan Bahtiyar Ersay, İstanbul 1. Ordu Komutalığı görevine atandı. Geçen yıl Orgeneral rütbesini alan Levent Ergün ise Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Balyoz davasından Hasdal Askeri Cezaevinde yatan Ergün ve Ersay’ın gelecekte Genelkurmay Başkanı olmasının önü açıldı.

YENİ GÖREV YERLERİ

TSK’da dün yapılan atamalarla Kara Kuvvetlerinde 119, Deniz Kuvvetlerinde 35, Hava Kuvvetlerinde ise 31 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise 2. Ordu Komutanlığına atandı.

Bu yıl Korgeneralliğe terfi eden Sabahattin Kılıç, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. Tümgeneral Hakan Büyükçulha Özel Kuvvetler Komutan yardımcılığı görevine getirildi. Anıtkabir Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu ise Tunceli Hozat’ta bulunan 51. Komando Tugay Komutanlığına atandı.

İfade vermek için yurda dönmüştü

Balyoz mağduru 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. Ergün’ün adı, Kıbrıs’ta Albay olarak görevliyken Balyoz davasına karıştırılmış ve savcılığa ifade vermek için yurda dönmüş ancak “kaçma şüphesi var” denilerek tutuklanmıştı. 13,5 yıl hapse mahkum edilen ve kumpas ortaya çıkınca beraat eden Ergün, Nusaybin’de 60 şehit verilen Hendek olayları sonrası operasyonun başına getirilmiş ve bölgeyi 21 günde teröristlerden temizlemişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI ‘VATAN SAĞOLSUN’ DEDİ

Köy Enstitüsü mezunu bir babanın oğlu olan Tunceli Çemişgezek doğumlu Bahtiyar Ersay, Albay rütbesindeyken Balyoz kumpas davasından 31 ay süreyle Hasdal Cezaevinde yattı, kumpas ortaya çıkınca beraat etti ve erken terfiler ile bu yıl Orgeneral oldu. Güneydoğu’da terörle mücadelede görev aldı. Libya, Tunus ve Azerbaycan’da da görev yaptı. Hasdal’dan çıkarken “Başıma haksız bir iş geldi ama devlete küsülmez. Ben her koşulda ‘Vatan Sağolsun’ demek için yetiştirildim” dedi.