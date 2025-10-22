Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim'de bir su kuyusunda genç bir kıza ait cansız beden bulundu.

Ailesinin de teşhisi üzerine, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu olduğu belirlendi.

BAŞ ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, altı kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı.

Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

2001'DE 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Boyacı'nın, 2001'de bölgede 'üfürükçü hoca' diye tanınan Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Ayşe Akça ve 3,5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

O dönem jandarma tarafından yapılan incelemede dört kişinin öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı ve boğazları kesilmiş cesetlerin üzerinde birden fazla bıçak darbesi olduğu belirlendi.

O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016'da tahliye edildiği belirtildi.

2016'DA 12 YIL CEZA ALMIŞ

Tahliye sonrası bir 2001'de bu defa Konya'daki bir cinayetle ilgili gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı.

Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

ALTI KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak'a getirileceği bildirildi.