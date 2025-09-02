Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Meram Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak üzere hastaneye başvuran bir genç kızı, "Teşhircileri muayene etmiyorum" şeklinde ifadelerde bulunarak muayene etmemişti.

Genç kızın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o anlar Türkiye gündemine oturmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Konya Valiliği ve Sağlık Bakanlığı hareket geçmiş ve İHH Konya Başkanı olan Doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Yaşananların ardından Hasan Hüseyin Uysal hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tüm tepkilere rağmen Hasan Hüseyin Uysal’ın görevinin başında olduğu ve hasta bakmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Bir dönem Diriliş Postası Gazetesi’nde çalışan Gazeteci Cengiz Çetinkaya, Hasan Hüseyin Uysal’ı hastanedeki polikliniğinde ziyaret ederek fotoğraf paylaştı.

Uysal’a muayene olan Çetinkaya, o anlara ilişkin paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “Dr. Hasan Hüseyin Uysal hocam görevinin başındadır”

İLK VUKUATI DEĞİL

Daha önce de 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunan açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Uysal, hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Bunun sonucunda Numune Hastanesi’ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Uysal daha sonra Meram Devlet Hastanesi'nde görevine devam etmişti.

İSRAİL ASKERLERİNİ MUAYENE ETMİŞ

Kıyafetinin “açık” olduğunu öne sürdüğü genç kızı muayene etmeyi reddeden Doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın, İsrail ordusunun Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda yaralanan askerleri tedavi ettiği ortaya çıkmıştı. Uysal’ın bu çelişkili tutumu da tepki çekmişti.