Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kanser hastası vatandaşlar veya yakınları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında yer almayan akıllı ilaçların karşılanması konusunda çok sık karşı karşıya kalıyorlar. SGK’nın akıllı ilaç bedelini karşılamaması üzerine açılan bir davada iş mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi, SGK’nın ilacı karşılaması kararı verdi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SGK’nın temyiz talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 1 Aralık 2025 tarihinde verdiği kararla bölge adliye mahkemesi kararını kaldırarak iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın kararında kapsamlı değerlendirmelere yer verildi.

Dava konusu dosyaya göre, kanser hastası davacıya Avelumab etken maddeli B… adlı ilaç için rapor düzenlendi. SGK, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun görülmekle birlikte ilaç SUT kapsamında yer almadığı gerekçesiyle bedelini karşılamadı.

Yargıtay kararında, modern tıbbın gelişimi ile birlikte hastalıkların teşhisi ve teşhis edilen hastalıklara ilişkin ilaç firmalarının çalışmaları ile yeni nesil ilaçların hastaların kullanımına sunulduğu, aynı hastalığa ilişkin farklı ilaç firmalarının daha iyi tedavi seçeneği sunduğunu, daha etkili ilaç ürettiğini iddia ettikleri belirtildi. SGK’nın, bu ilaçların ödenmesi amacıyla yapılan başvurularda kamu kaynaklarını da gözeterek kanunun verdiği yetki ve sınırlamalar dahilinde ilaçları SUT (ödeme) kapsamına aldığı, ödeme kapsamına alınan ilaçların etkinlik ve verimlilik vs. kriterler gözetilerek her zaman ödeme kapsamından çıkartılabildiği, aynı zamanda ilaçların ruhsatlarının da her zaman iptal edilmesinin söz konusu olabildiği kaydedildi.

Kararda, mahkemelerin, ilacın tıbben ve fennen zorunlu, hayati öneme haiz ve özellikle sürekli olarak etkin ve yararlı olması ile birlikte bütün faz çalışmalarını tamamlanmış, tıbbi otoritelerce kabul görmüş bir ilaç olması ve SGK’nın kabul edilebilir itiraz ve çekincelerinin bulunmaması halinde ilacın ödenmesi kararı verebileceği vurgulandı. Aksi takdirde, hiçbir sınırlama ve incelemeye tabi tutulmaksızın, etkinliği şüpheden uzak bir şekilde belirlenmemiş, piyasaya sürülen her ilacın mahkemelerce kabulü halinde hastaya bir fayda sağlamadığı gibi idarenin de maddi olarak zarara uğrayacağı belirtildi.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Kurumdan (SGK) sağlık yardımı almaya müstahak sigortalıların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların modern tıbbın sağladığı ilaçlardan yararlanması gerekmekle birlikte bu talebin yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkeleri gözetilerek hiçbir sınırlama olmaksızın ilaç bedelinin ödenmesi, kamu kaynaklarının sınırlılığı gözetildiğinde asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olan SGK’nın tüm hastalara eşit olarak sunması gereken sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması ve sağlık hizmetlerinin finansmanının sürdürülmesi olanağını ortadan kaldıracağı açıktır."