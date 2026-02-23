Menteşe’nin Taşlı Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, bölgedeki bulaş riskini önlemek amacıyla karantina tedbirleri uygulamaya konuldu.
GİRİŞ-ÇIKIŞ DURDURULDU
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığın yayılımını durdurmak için Taşlı Mahallesi çevresindeki komşu yerleşim yerlerinde hayvan giriş-çıkışları durduruldu.
Hastalık sebebiyle Gazeller, Esençay, Muratlar, Avcılar, Günlüce, Akyer, Kuzluk, Fadıl, Yörükoğlu, Bozyer ile Taşlı mahalleleri karantina altına alındı.
AŞILAMA YAPILACAK
Yetkililer, mahallelerdeki üreticilerin hayvanlarını meraya çıkarmamaları ve nakil işlemlerinden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüldüğü, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından kısıtlamaların kaldırılacağı öğrenildi.