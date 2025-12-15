Uzun bir süredir yatak ve yoğun bakım sorunu yaşanan Bursa’da 2016’da temeli atılan ve yapımı yılan hikayesine dönen Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, katlanan maliyeti ile bütçeyi kangren etti. Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, “Şu elimde gördüğünüz fotoğraf 1.315 yataklı Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, temeli 2016’da atıldı yani tam on yıl önce. Aralık 2025’teyiz hâlâ şantiye devam ediyor” dedi.

MALİYET 2 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Türkoğlu, hastanenin yıllar içerisinde katlanan maliyetine de değinerek, ”Bu hastanenin 450 milyon TL’ye mal olacağı açıklandı ve ilk alan firma yüzde 40’ını yaptı, 314 milyon 750 bin lira aldı ve kaçtı. 2020’de 2’nci firmaya 404 milyon TL’ye verildi, o da 2023’te bıraktı gitti ve en son inşaatın kalan yüzde 10’u için 988 milyon liraya kalan yüzde 10’luk kısmı ihale edildi. ‘450 milyon TL’ diye başlanılan iş şimdiden 2 milyara yaklaştı” dedi.

Türkoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede de “Bursa’da çok ciddi yatak ve yoğun bakım sorunu var. Şehrin bir de 4 yılda yapılan 1.300 yataklı şehir hastanesi var. Şehir hastanesi müşteri garantili, Ali Osman Sönmez Hastanesi açılırsa muhtemelen hastaların yüzde 80’i oraya gitmeyecek.

O yüzden mi beş yıldır bu hastaneyi açmıyorsunuz? 5 yıl önce tamamlanmasını bekliyorduk ayak sürüyorsunuz?” diye konuştu. SÖZCÜ’nün de daha önce gündeme getirdiği hastanenin ilk ihalesi 2016’da 314 milyon 750 bin TL’ye yapılırken, diğer ihalelerle birlikte hastanenin maliyeti 9 yılda 1 milyar 706 milyon 750 bin TL’ye yükselmiş oldu.

Dev ihale TFF Başkanı’na gitti

Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin ilk ihalesi 2016’da yapılırken 314 milyon 750 bin TL bedelle Dido-Ray Yapı, Demce Yapı şirketleri kazandı. Hastane yapımı için 2020 yılında bir ihale daha düzenlendi. 7 Aralık 2020’de hastane için Dost İnşaat şirketiyle 404 milyon TL’lik bir sözleşme daha yapıldı. 19 Şubat 2025’te hastanenin yüzde 10’luk bölümünün tamamlanması ihalesi için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şirketi ATR Yapı ile 988 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. Hastane için ilk öngörülen 450 milyon TL’lik maliyet 9 senede 1 milyar 706 milyon 750 bin TL’ye yükselmiş oldu.