Geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, dikişlerinin alınması ve sağlık kontrolü için dün İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

MAHKUM KOĞUŞUNDA

Çalık, dikişlerinin alınması ve kontrol işlemlerinin başka bir hastanede yapılmasını istemediğini yetkililere bildirdi. Şehir Hastanesi’nde işlem yapılmasını reddeden Çalık, tedavisinin Katip Çelebi Hastanesi’nde devam etmesini istedi. Bu talebin karşılanmaması üzerine Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi. Ancak Çalık tam Buca Cezaevi’ne dönerken, cezaevi aracıyla 35 kilometre mesafeden Katip Çelebi olarak bilinen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Hastane odası yerine mahkum koğuşuna götürülen ve 1.5 saat bekletilen Çalık’ın dikişleri burada alındı, pansumanı yapıldı. Kontrolü için üç ayrı adres arasında dolaştırılan Çalık için CHP’li Umut Akdoğan, “Bizim arkadaşımız ölüyor”, CHP’li Murat Emir de “Sistematik bir hak ihlali ve intikam halini aldı” tepkisini gösterdi.

Tayfun Kahraman yeniden hastanede

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman, önceki gün cezaevinde dengesini sağlayamayarak düşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kahraman’ın alnında yarık ve elinde de sürtmeye bağlı yara oluştu. Meriç Kahraman, eşine bandaj yapılıp geri gönderildiğini, şişlik sürünce atel takıldığını açıkladı.