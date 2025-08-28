Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) artık üniversite hastaneleri de dahil ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulamanın 1 Eylül itibarıyla pilot olarak iki üniversite hastanesinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Uşak ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda, üniversite hastanelerinin bir bölümünde MHRS üzerinden randevu alınabileceğini belirtti.

PİLOT OLARAK İKİ HASTANEDE BAŞLIYOR

Memişoğlu, "Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.