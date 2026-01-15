Gezi davası kapsamında “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman, MS hastalığının ilerlemesine rağmen tahliye edilmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararı uygulanmayan Kahraman, yataktan yardımsız kalkamıyor ve felç riski var. Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahraman’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Özel “Şimdi hastanede yatarak tedavi görüyor. Çok yoğun bir kortizon yüklemesi yapıldı. Eşinden aldığım haber; kortizon yüklemesini yapmışlar, başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar, cezaevinde yatacak. 15 gün sonra tekrar gelecek ve tedavisi devam edecek” dedi.

‘SARILDIM TAYFUN’a’

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ise “Tayfun’a ‘Hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın’ nasıl hissettirdiğini sorduğumda bana ‘Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum’ diye cevap verdi. Sarıldım kaldım Tayfun’a. Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz? Neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı uygulanmıyor? Tayfun neden evimizi hatırlayamaz hale geldi? Neden?” diye sordu.

Özel: En suçsuzumuz Tayfun

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayfun Gezi’nin boşaltılmasını istedi, bu yüzden fiziki saldırıya uğradı. Ama 18 yıl hapis yedi. Gezi’de hepimiz vardık fakat en suçsuzumuz Tayfun’dur” diye seslendi.