AKP'li Mertoğlu, sosyal medya hesabından Kaçkar Devlet Hastanesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının hizmete alınması sırasındaki kurdele kesme töreninin fotoğraflarını paylaştı.
Yeni MR cihazının açılış törenine Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Op. Dr. Talip Başak, AKP İl Başkanı Yılmaz Katmer, sağlık yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri davet edildi.
Mertoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Kaçkar Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümünde vatandaşlarımızın kullanımına sunulan MR Cihazı’nın hizmete alınması vesilesiyle düzenlenen açılış programına katıldık." ifadelerini kullandı.
KIRMIZI KURDELE KESİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Manyetik rezonans görüntüleme cihazının (MR) AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Başkanı Yılmaz Katmer ve Başhekim tarafından kırmızı kurdele kesilerek açılması dikkat çekti.
📍Pazar— Av Harun Mertoğlu (@avharunmertoglu) June 30, 2025
Kaçkar Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümünde vatandaşlarımızın kullanımına sunulan MR Cihazı’nın hizmete alınması vesilesiyle düzenlenen açılış programına katıldık. pic.twitter.com/33RVIElKcp