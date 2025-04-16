Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki kalpten çıkan en büyük ana damar yırtıldı. Bu durum, kalp cerrahisinin en büyük ve en riskli operasyonları arasında yer alıyor. Tıbbi olarak ‘Tip A aort diseksiyonu’ olarak adlandırdığımız bu tablo, oldukça ciddi bir durum. Ameliyat yaklaşık 7-8 saat sürecek ve şu an itibarıyla hastamızın hayati tehlikesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Önder, 15 Nisan Salı günü gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından ambulansla Florence Nightingale Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansa bindiği sırada bilinci açık olan Önder’in, nakil sırasında kalbinin durduğu, ancak acil müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde ana aort damarında boydan boya yırtılma tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı.

Ameliyat, Florence Nightingale Hastanesi kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından yürütülüyor. Operasyonun başında Prof. Dr. Ertan Sağbaş yer alırken, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Haluk Kafalı, Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, Prof. Dr. Murat Gülbaran, uzman doktor Erol Görgen ile öğretim üyeleri Özge Çetinslan ve Mert Sudabatmaz da ekipte yer alıyor.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Ameliyat gece 23.00 sularında başladı. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji ekiplerimiz tam kadro burada. Tip A diseksiyon, yani ana aort damarının kalpten çıktığı bölgeden itibaren yırtılması söz konusu. Bu, kalp cerrahisinin en büyük ve en tehlikeli ameliyatlarından biridir. Süreç halen devam ediyor” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise yaptığı açıklamada, “İlk çağrı üzerine hızla müdahale ettik. Sayın Önder’e ilk müdahale ambulansta yapıldı ve ekiplerimiz hazır bir şekilde hastaneye naklini sağladı. Şu anda büyük bir operasyon geçirmekte. Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onunla” ifadelerine yer verdi.