Hastane yönetimi, tıbbi verilerin iddiaları tamamen yalanladığını vurguladı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Fatih Ürek’in tedavi süreci ve yapılan testlerle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 günü Liv Hospital Vadi İstanbul’a 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanın yatış süresi boyunca yapılan tüm klinik değerlendirmelerde ve tetkiklerinde; son günlerde sosyal medyada iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgiye rastlanmamıştır.

Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir."

Cenaze töreni sırasında ortaya atılan bu iddialar, Ürek’in ailesini ve sanatçı dostlarını derinden yaraladı. Hastanenin yaptığı bu açıklama, "yasaklı madde" söylentilerinin tıbbi bir dayanağı olmadığını kanıtlarken; hayranları sosyal medyada, sanatçının anısına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'ten bu yana bilinci kapalı ve entübe halde yoğun bakımda bulunuyordu. 31 Ocak 2026'da hayata gözlerini yuman sanatçı, 2 Şubat’ta (dün) kalabalık bir törenle defnedilmişti.