Karaciğer yetmezliği teşhisiyle ameliyata alınan Özkan’ın operasyon sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamalar, hem yakın çevresine hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta kritik bir dönüm noktasını geride bıraktı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi altında olan Özkan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde ameliyata alındı.

Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’in yer aldığı uzman cerrahi ekip, operasyonun ardından sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

AMELİYAT SORUNSUZ GEÇTİ

Ameliyatın ardından konuşan Prof. Dr. Onur Yaprak, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık” dedi.

Özkan’ın yoğun bakım süreciyle ilgili de bilgi veren Yaprak, sanatçının bu geceyi yoğun bakımda geçireceğini söyledi. Doktorlar, ertesi gün uyandırma aşamasının deneneceğini ve her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle ekstübe edilmesinin planlandığını ifade etti.

Açıklamalara göre normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede toplam yatış süresinin ise genellikle iki ila üç hafta arasında değiştiği belirtildi. Doktorların paylaştığı bilgiler, ameliyatın sorunsuz geçtiğini ve Özkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ortaya koydu.

'SEVENLARİNİN GÖZÜ AYDIN OLSUN'

Prof. Yaprak, sürecin yalnızca tıbbi değil manevi açıdan da güçlü bir destekle yürütüldüğünü vurguladı. Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Yaprak, bu süre boyunca sanatçının ne kadar sevildiğini kendilerine ve ailesine ulaşan mesajlarla gördüklerini söyledi.

Ameliyat sürecinde dualarıyla yanlarında olan herkese teşekkür eden Yaprak, sevenlerinin desteğini çok yakından hissettiklerini ifade ederek “Sevenlerinin gözü aydın olsun” dedi.

OPERASYON 11 SAAT SÜRDÜ

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Murat Dayangaç ise, cerrahi ekibin hem verici hem de alıcı ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Zorlu bir ameliyat olduğunu söyleyen Dayangaç, sürecin yaklaşık 10–11 saat sürdüğünü, anestezi ve cerrahi aşamalarla birlikte bunun beklenen bir durum olduğunu aktardı.

Hastanın daha önce cerrahi işlemler geçirmiş olmasının ameliyatı daha da hassas hale getirdiğini belirten Dayangaç, buna rağmen tüm sürecin son derece başarılı şekilde tamamlandığını ve sonuçtan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Doç. Dr. Cenk Şimşek de planlanan ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek Özkan’ın yoğun bakıma alındığını ve bundan sonraki sürecin de yakın takip altında sürdürüleceğini söyledi. Şimşek, şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.