Ali Can POLAT

Ülkenin dört bir yanında hastane ve kışla özelleştirmeleriyle, varlık barışlarıyla para toplamaya çalışan iktidar, dev şirketlerden alması gereken parayı almıyor. Bunlardan birisi de araç muayene istasyonu ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nda yaşanıyor. Şirket ihaleyi kazanmasına rağmen imzalar atılmadığı için 28 milyar lira hâlâ ödenmedi.

Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan araç muayene istasyonu ihalesi geçen yıl tamamlandı. İhaleyi 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifle Türkiye, ABD, İspanya ve Arjantin şirketlerinin ortaklığındaki MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Aradan 14 ay geçmesine rağmen hâlâ sözleşme imzalanmadı.

93 MİLYARI GEÇİYOR

İmzalansa şirket aynı gün KDV dahil yaklaşık 28 milyar liralık peşinatı devlete ödemek zorunda kalacak. Paraya sıkışan iktidar bu parayı almak yerine, hastane, okul ve kışla arazilerini satarak, varlık barışı çıkararak para toplamaya çalışıyor. Araç muayene işi, MOI Grubu’na 20 yıllığına verilecek. Devir işlemi 2027’de başlayacak ve şirket 2047 yılına kadar adeta para basacak. 2 ayrı gruptaki ihaleyi toplam 1 milyar 720 milyon dolar bedelle kazanan MOI Grubu’nun ayrıca 334 milyon dolar KDV borcu doğdu. KDV dahil ödenmesi gereken para toplamda 2 milyar 64 milyon dolar (yaklaşık 93.3 milyar TL) oldu. Şartname gereği ihale bedelinin ya peşin ya da yüzde 30’u peşin kalanı 4 yıl taksitle (taksite faiz uygulanacak) ödeyecek.

Sözleşme imzalansa şirket aynı gün KDV dahil 27 milyar 997 milyon lirayı devlete ödemek zorunda kalacak. Ancak imzalar atılmıyor, şirket adeta kollanıyor.

Şirket devletten süre istemiş

Grubun yüzde 33.33’üne sahip olan yerli ortak Met-Gün İnşaat’ın sahibi Metin Güneş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Batman’dan hemşehrisi. Metin Güneş ile Şimşek’in aynı zamanda Londra’daki bir ev ile ilgili ortaklığı da bulunuyor. Güneş ismi kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut’un videolarında da geçmişti. Yakut, Güneş’in AKP’li bakanlarla yakın ilişkide olduğunu iddia etmişti. Met-Gün İnşaat’ın parayı bayilerinden toplamaya çalıştığı, bu nedenle devletten zaman istediği iddia ediliyor.