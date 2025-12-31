Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, birinci basamak sağlık hizmetlerinde (aile hekimleri) hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Yeni muayene ve ilaç katılım payları 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Buna karşılık devlet, üniversite ve özel hastanelerde muayene olan vatandaşlar için katkı payları artırıldı.

DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE 26 TL

Yeni düzenlemeye göre muayene katılım payı 26 TL olarak uygulanacak kurumlar şöyle:

Devlet hastaneleri

Eğitim ve araştırma hastaneleri

Üçüncü basamak devlet hastaneleri

Devlet ve vakıf üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri

Devlet üniversitelerinin tıp fakültesi hastaneleri

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi hastaneleri

ÖZEL HASTANELERDE 60 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayeneleri için alınacak katılım payı ise 60 TL olarak belirlendi.

AİLE HEKİMİ SEVKİYLE YÜZDE 50 İNDİRİM

Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli aile hekimlerinden resmî sevk alınarak hastanelerde yapılan muayenelerde katılım payı %50 indirimli tahsil edilecek.

REÇETE KATKI PAYLARI DEĞİŞTİ

Tebliğ ile ilaçlar için alınan reçete katılım paylarında da artışa gidildi:

3 kutuya kadar ilaç: 3,76 TL

3 kutudan sonra her ek kutu: 1,25 TL

Enjektabl ilaçlar, serumlar, beslenme ürünleri ve majistral ilaçlar ise miktarına bakılmaksızın her biri 1 kutu olarak değerlendirilecek.