Daha önce iki kez kanser atlatan ve sağlık problemleri yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın ailesinin hastanede bekleyişi sürerken ablası gözyaşlarını tutamadı.

Doktorla görüşen ailesi ve avukatı SÖZCÜ TV muhabiri Gamze Elçi'ye Çalık'ın son durumunu aktardı.

Avukatı ve yeğeni Melih Koçhan, "Biz bu süreçte defalarca dilekçe verdik. Az önce doktorlarla görüştüğümüzde müvekkilimizin yaşamış olduğu sağlık sorununun akabinde boynunun operasyon geçirdiği ters tarafında ağrı hissetmesinin ardından kitle tespit edildi. Biyopsi yapılmasına karar verildi. Doktorlar operasyonun yapılması gerektiğini söylediler. Sağlık konusunda tedirginiz. Adli Tıp Kurumu raporu görmezden geldi." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİN DE "ANNEMİ NASIL TESELLİ EDECEĞİZ" DEDİ

Avukatın sağlık durumunu açıklarken Çalık'ın ablası gözyaşlarını tutamadı.

Yeşim Koçhan gözyaşları içinde, "Yine uzun bir bekleyiş. Sözün bittiği yerdeyim. Annem çok kötü, onu nasıl teselli edeceğiz bilemiyorum. Bizi kim teselli edecek?" dedi.

Abla Sema Koçhan da, "Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Çok endişeliyim. Yüzüne bakamıyoruz artık, endişelerimiz çok farklı. Yine bir ameliyatla yüzleştik. Uzaktan gördük, yüzüne bakamıyoruz. Yaşadığı süreç kolay değil. Karşısında güçlü durmak zorundayız, bizim için de üzülüyor. İnşallah güzel sonuç alırız" diye konuştu.