Fransa'nın Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

Daily Mail'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir genç cumartesi gece geç saatlerde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan acil müdahale esnasında, hastanın vücudunda yaklaşık 20 santim uzunluğunda ve 1918 yılına ait bir patlamamış top mermisi tespit edildi.

Olası bir patlama riskine karşı olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken güvenlik güçleri binayı tahliye etti, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

VÜCUDUNA NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Yapılan incelemede "mühimmatın" patlayıcı özelliği taşımadığı belirlendi.

Söz konusu mermi doktorlar tarafından çıkarılarak imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu açıklanırken, merminin vücuduna nasıl girdiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ülkede bu tür vakaların yaşandığı da ortaya çıktı.

2022'de 88 yaşındaki bir hastanın makatında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi tespit edilmişti.