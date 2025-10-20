Erzurum’un Horasan ilçesinde, Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran yüzde 95 engelli Cumhur Tunç’a (68) hakaret ettiği ve oğluna kalem fırlattığı öne sürülen Dr. K.Z.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

HASTAYA HAKARET ETTİ OĞLUNA DA KALEM FIRLATTI

16 Mayıs’ta Horasan Devlet Hastanesi’nde KOAH hastası olan Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı nedeniyle küçük oğluyla birlikte oksijen tedavisi için acil servise geldi. İddiaya göre, Tunç’un oksijen talebine olumsuz yanıt veren doktor K.Z.M., hastaya “Bu nasıl yobazlık” diyerek hakaret etti. Tepki gösteren Tunç’un oğluna da kalem fırlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Tunç ailesi, doktor hakkında Horasan Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinin de dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlatırken, doktor hakkında müfettiş görevlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.