Olay Medya'nın haberine göre Gaziantep Şehir Hastanesi’nde görevli personeller arasında çıkan kavga, hastanede büyük paniğe yol açtı. İki anestezi teknikeri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için müdahale eden bir hastane çalışanı, arbede sırasında neşterle yaralandı.

TUTANAK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, iddiaya göre ameliyathanede görev yapan anestezi teknikerleri B.Y. ile E.Y. arasında yaşanan "tutanak" anlaşmazlığı nedeniyle patlak verdi. İkili arasında büyüyen gerginlik, ameliyathane içinde fiili saldırıya dönüştü. Operasyon hazırlıklarının sürdüğü sırada yaşanan bu durum, hem personelde hem de birim içinde kısa süreli kaosa neden oldu.

ARAYA GİREN ÇALIŞAN NEŞTERLE YARALANDI

Tarafları sakinleştirmeye çalışan hastane personeli Bayram T., teknikerlerden birinin elindeki neşterin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine ameliyathaneye çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.

TEKNİKERLER GÖZLATINA ALINDI

Yaşanan skandalın ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimi idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan veya görevden uzaklaştırılan teknikerlerin, inceleme süresince geçici olarak farklı hastanelerde görevlendirildikleri öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ameliyathanede kavgaya tutuşan iki sağlık teknikerini gözaltına aldı.