Yerel medyada yer alan haberlere göre, EVA Air’de görevli bir kıdemli süpervizörün, uçuş sırasında rahatsızlanan kabin görevlisinin yardım taleplerini göz ardı ettiği öne sürülüyor. İsmi açıklanmayan çalışanın durumu uçuş boyunca kötüleşmesine rağmen, süpervizörün ne uçakta tıbbi yardım çağırdığı ne de inişte acil sağlık ekibi talep ettiği bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanın hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın ardından EVA Air çalışanlarının çalışma koşulları gündeme gelirken, birçok kullanıcı şirketi “uzun süredir kabin ekibinin sağlığını hiçe saymakla” suçladı.

Daily Mail'in aktardığına göre; kabin memurları sendikasına bağlı çalışanlar bu hafta Taipei’deki Yasama Yuanı binası önünde toplanarak protesto düzenledi. Beyaz çiçekler ve “Yaşam paha biçilemez; izin istemek suç değildir” yazılı pankartlar taşıyan grup, EVA Air’in personel politikalarını eleştirdi.

EVA Airways kabin görevlisi Lee Yi-han, Taipei Times’a yaptığı açıklamada şirketin devamsızlık ve hastalık izinlerini bir puan sistemiyle değerlendirdiğini söyledi. Bu sisteme göre çalışanlar, hasta olduklarında puan kaybına uğruyor. Özellikle resmi tatillerde alınan hastalık izinleri en fazla puan kaybına yol açıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sendika, yaşanan ölümün ardından kapsamlı bir soruşturma talep etti. 13 Ekim’de yapılan toplantıda, EVA Air’in, çalışanın uçuş sırasında işi bırakma talebine neden yanıt vermediğine dair sorulara açıklık getirmesi istendi. Ayrıca süpervizörün tutumunun “iş yerinde mobbing” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de incelenecek.

EVA Air, çalışanın ölümünden ancak 11 Ekim’de haberdar olduklarını açıkladı. Bununla birlikte, Tayvan’ın Taoyuan Kent İş Müfettişliği Ofisi de ayrı bir soruşturma başlattı.

Uzmanlara göre, ticari uçuşlarda yılda yaklaşık bin kişi yaşamını yitiriyor.