İrlanda Millî Takımı'nın genç yıldızı Troy Parrott’un Macaristan karşısında yaptığı hat-trick, yalnızca sahada değil, sosyal medyada da gündem oldu. Dublin Havalimanı, başarılı futbolcuya esprili bir şekilde destek verdi.

HAT-TRICK SONRASI HAVALİMANININ ADI DEĞİŞTİRİLDİ

23 yaşındaki Troy Parrott’un, 2026 Dünya Kupası play-off bileti getiren üç gollük performansı İrlanda genelinde büyük sevinçle karşılandı. Bu coşkuya ortak olan Dublin Havalimanı, sosyal medya hesaplarında “Troy Parrott Uluslararası Havalimanı” adını kullandı. Paylaşılan bir görselde, havalimanının isminin değiştirildiği montajla gösterildi. Ancak bununla da yetinilmedi, resmi hesap adı da geçici olarak “Troy Parrott International Airport” olarak güncellendi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜKTÜ

İrlandalı taraftarlar ve futbolseverler, bu yaratıcı jesti büyük beğeniyle karşıladı. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, “Bu Dublin Havalimanı’nın resmi hesabı... İrlandalıları sevmemek elde değil” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı esprili bir şekilde “DUBL— Aman, TROY PARROTT Uluslararası Havalimanı! Bayılıyorum size!” paylaşımında bulundu.

RONALDO’YA DA GÖNDERME YAPILMIŞTI

Bu, Dublin Havalimanı'nın sosyal medyada ilk çıkışı değil. Cristiano Ronaldo da daha önce iki kez bu hesaptan esprili paylaşımlarla hedef alınmıştı. Havalimanı, mizahi paylaşımlarıyla zaman zaman futbol gündemine farklı bir renk katmayı sürdürüyor.