Askeri Hastaneler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatıldı. 26 şehirdeki 32 askeri hastane Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sivilleşti. Savaş cerrahisi uzmanı 2 bin 43 askeri doktordan büyük bölümü ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay askeri cerrah sayısının azalması üzerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada “Vahim durumdayız’’ demişti.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Hata 9 yıl sonra geç de olsa anlaşıldı. 1898’de kurulan 2016’da kapatılan Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) yeniden askeri hastane statüsünde açılması için çalışma başlatıldı. Halen GATA’da kullanılan tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı’na devir ve envanter çalışmaları yapıldığı ve MSB’ye devir işleminin kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

MÜDAHALEDE SIKINTI

Bir süre önce İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda aşırı sıvı kaybı nedeniyle iki er hayatını kaybetti. TCG Kemalreis fırkateyninde de fenalaşan bir Astsubay şehit oldu. Terör ve Pençe-Kilit, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe-Kaplan, Fırat Kalkanı gibi sınır ötesi operasyonlarda yaralanan askerlere müdahalede de sıkıntılar yaşandı.

Operasyonlara sivil doktorlar gönderildi ancak özel ihtisas isteyen “Savaş cerrahisi uzmanı” açığı doğdu. Son dönemde yapılan sınır ötesi operasyonlarda yaralanan ve yurt içindeki hastanelere getirilen askerlerden şehit olanların sayısı da dikkat çekti. 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe Kilit harekâtında Şubat 2024’e kadar 145 askerimiz şehit oldu. Bunlardan 47’si yaralı olarak yurt içindeki hastanelere sevk edildi ancak kurtarılamadı.

NORVEÇ’TE BİLE VAR

Halen NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. 34 bin askeri olan Avusturya’da üç, 185 bin askeri bulunan Almanya’da beş, 279 bin askeri olan Fransa’da ise sekiz askeri hastane var. Savaş ihtimali olmayan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bile askeri cerrahlar bulunuyor.

'Bize bakan bir GATA vardı’

Gazi Ali Büyüktürkmen, askeri hastanelerin 9 yıl önce kapatılmasının yarattığı boşluğu SÖZCÜ’ye anlatmıştı.