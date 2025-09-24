Türkiye’de son dönemde koleksiyon meraklılarının en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri, hatalı basım paralar oldu. Darphane tarafından basım sürecinde nadiren ortaya çıkan hatalar, sıradan 1 TL’lik madeni paraların bile binlerce liraya satılmasına neden oluyor.

2000 LİRAYA SATILIYOR

Son olarak “eror hata” olarak adlandırılan hatalı basım 1 TL, yaklaşık 2 ay önce satışa sunuldu. Normalde 1 TL değerinde olan bu para, 2000 TL fiyat etiketiyle alıcı buldu.

KOLEKSİYONERLER PEŞİNDE

Para koleksiyonculuğu alanında hatalı basımlar, en nadir ve en değerli parçalar arasında yer alıyor. Koleksiyoncular, bu tür paraları sadece bir yatırım aracı olarak değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge olarak görüyor. Özellikle hatalı yazım, eksik baskı, çift darp veya yanlış desen gibi üretim hataları, paranın değerini katbekat artırıyor.

BÜYÜK BİR HAZİNE DEĞERİ TAŞIYABİLİR

Uzmanlara göre, piyasada çok az bulunan hatalı basım paralar zamanla değer kazanmaya devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi, eline geçen eski veya farklı görünümlü madeni paraları dikkatle inceliyor.

Uzmanlar, vatandaşların ellerindeki madeni paraları dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtti çünkü farkında olunmadan günlük hayatta kullanılan bir madeni para, koleksiyoncular için büyük bir hazine değeri taşıyabilir.