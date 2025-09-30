Koleksiyon dünyasında hatalı basım paraların değeri gün geçtikçe katlanıyor. Son örneklerden biri de 1986 yılına ait hatalı 50 Lira oldu. Üzerindeki nadir hatalarıyla dikkat çeken bu para, koleksiyon piyasasında binlerce liradan alıcı buluyor.

ÜÇ HATA BİRDEN TAŞIYOR

Uzmanlara göre bu 50 Lira’nın en büyük özelliği, aynı anda üç farklı hata barındırması. Ay-yıldız kenara daha yakın basılmış, Atatürk’ün yüzünde ve gözünde “gözyaşı” izi yer alıyor. 50 rakamındaki “5” ve “0” diğer örneklere göre daha büyük basılmış. Bu üç hatanın tek para üzerinde birleşmesi, koleksiyoncular açısından onu son derece nadir ve değerli kılıyor.

DEĞERİ KATLANARAK ARTIYOR

Son yıllarda hatalı basım paralar yalnızca koleksiyoncular için değil, yatırımcılar için de cazip bir alan haline geldi çünkü nadirlik arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Örneğin, 1986 yılına ait bu hatalı 50 Lira, yıllar önce yalnızca nominal değeri kadar kıymetliyken, bugün 5.000 TL’nin üzerinde alıcı buluyor.

Uzmanlara göre bu yükselişin en önemli sebebi, hatalı paraların piyasada sınırlı sayıda bulunması. Koleksiyon dünyasında arz azaldıkça, talep artıyor ve fiyatlar da hızla yukarı çekiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT

Numismatik uzmanları, “Elinizde hatalı basım para varsa saklayın. Bu tür nadir parçaların değeri yıllar içinde katlanarak artıyor” diyerek uyarıda bulundu. Özellikle birden fazla hata barındıran paraların zamanla servet değerine ulaşması hiç de şaşırtıcı değil.