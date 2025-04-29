HATAY 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2024/2
Karar No: 2025/14
Sanık: Bekir DOKUZOĞLU, Ömer ve Şükriye oğlu, 16/05/1986 Antakya doğumlu,
Suç Yeri: Hatay
Suç Tarihi: 31/12/2013
Kanun Maddesi: Orman Alanlarının İşgali Ormandan Faydalanma ve Orman içinde Yerleşilmesi
Verilen Ceza: 5 Ay Hapis Cezası
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede, gazetenin internet haber sitesinde Basın ilan Kurumunun ilgili bölümlerinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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