HATAY 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No: 2024/2

Karar No: 2025/14

Sanık: Bekir DOKUZOĞLU, Ömer ve Şükriye oğlu, 16/05/1986 Antakya doğumlu,

Suç Yeri: Hatay

Suç Tarihi: 31/12/2013

Kanun Maddesi: Orman Alanlarının İşgali Ormandan Faydalanma ve Orman içinde Yerleşilmesi

Verilen Ceza: 5 Ay Hapis Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede, gazetenin internet haber sitesinde Basın ilan Kurumunun ilgili bölümlerinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02212957