HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2025/167-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 20/03/2025 tarih, 2025/167 esas ve 2025/273 karar sayılı ilamı ile sanıklar Meryem YILMAZ, Çoşkun SERTEL ve Murat KARATAŞ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, verilen kararın verilen kararın mağdurlar Chguırane SABIRA ve Ed Daymı MARYAM'a bildirdikleri adreslerin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren, CMK.nun 268. Maddesi gereğince, 7 (yedi) gün içersinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle Ağır Ceza Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02241514