HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ALANLARDA REKLAM AMAÇLI KENT

MOBİLYALARININ YAPIM KARŞILIĞI 15 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1-) İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a) Hatay Büyükşehir Belediyesi (İdare) kontrol ve denetim altındaki cadde, sokak, bulvar, meydan ve sair alanlarda kurulacak olan toplam 735 adet Reklam Ünitelerinin yaptırılması ve reklam haklarının işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 15 (Onbeş) yıllığına ihale edilmesine ilişkindir.

b) İdare tarafından, ihale sonucunda Hatay il geneli Belediyenin belirleyeceği lokasyonlarda Yüklenici tarafından 735 adet Reklam Ünitelerinin yapımı 3 yıl süre ile kademeli olarak tamamlanacaktır.

1.yıl 327 adet ünitenin yapımı tamamlanacaktır. (202 adet Reklam Ünitesi ve 125 adet otobüs durağı)

2.yıl 257 adet ünitenin yapımı tamamlanacaktır.(157 adet Reklam Ünitesi ve 100 adet otobüs durağı)

3.yıl 151 adet ünitenin yapımı tamamlanacaktır. (151 adet Reklam Ünitesi)

Yeni Kurulacak Reklam Üniteleri :

Standart Durak: 225 Adet

Raket (CLP) Reklam Panosu: 130 Adet

Billboard: 350 Adet

Megalight: 25 Adet

Lightbox: 5 Adet

Toplam: 735 Adet

c) Süre, işe başlanılmasından itibaren 15 (onbeş) yıldır. Süre bitiminde yüklenicilerin hakları sona erer, idare uygun görürse Reklam Ünitelerinin işletmelerini yeniden ihale eder.

ç) Hatay Büyükşehir Belediyesi (İdare) kontrol ve denetim altındaki cadde, sokak, bulvar, meydan ve sair alanlarda kurulacak olan toplam 735 adet Reklam Ünitelerinin 1 (bir) yıllık ihaleye çıkış kira bedeli; 887.779,00 TL (SekizyüzseksenyedibinyediyüzyetmişdokuzTürkLirası) TL + KDV olup, ihale bedelinin ilk taksitini ihale kararı kiracıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde İdarenin T.C. Vakıfbank TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 IBAN numarasına yatırılacaktır. Kira bedeli TÜİK’in her yıl açıkladığı ÜFE oranına göre artırılacaktır.

d) Yüklenici reklam alanlarının %35’nin kullanımını tamamen İdare’nin reklam ve duyurularında kullanılmak üzere İdare’ye ücretsiz tahsis edecektir.

e) Bu ihaleye dayalı olarak mevcut ve yeniden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve noter masrafları kiracıya aittir.

f) Alınması gereken her türlü izin, ruhsat, vb. belgeler ve bu belgelere ait giderler kiracıya aittir.

g) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2-) İHALE ŞARTNAMESİ VE BEDELİ:

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Dairesi Başkanlığı Antakya/Hatay adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, şartname ve eklerini, İdarenin TR 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına 20.000,00 (YirmibinTürkLirası) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu ibraz ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraykent Mah. Çevreyolu Cad. No:284) Antakya/Hatay adresinden temin edebilirler.

3-) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

İhalenin toplam 735 (yediyizotuzbeş) adet Reklam Ünitelerinin kiralama işi için geçici teminat tutarı 1 (bir) yıllık ihaleye çıkış kira bedelinin %3’ü 399.500,55 TL (ÜçyüzdoksandokuzbinbeşyüzelibeşkuruşTürkLirası) olup bu rakamdan daha az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Katılımcı yatırmış olduğu geçici 1 (bir) adet teminat ile ihaleye katılabilir.

Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.

Geçici teminat tutarı, Türk Lirası olarak İdarenin TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu (ihale süresince geçerli olabilir) ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.



4-) İHALE YERİ, SAATİ VE İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

a) İhale, Saraykent Mah. Çevre Yolu Cad. No:284 Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Antakya/HATAY adresinde yapılacaktır.

b) İhale, aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:

Reklam Üniteleri İhale Tarihi İhale Saati

735 Adet

14.10.2025

14:00

c) İhaleye katılacak tüzel kişi istekliler, talep edilen belgeleri içeren zarflarını Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraykent Mah. Çevreyolu Cad. No:284) Antakya/HATAY adresine 14.10.2025 ihale günü saat 10:00’a kadar vermeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

a) İdarenin adresi: Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraykent Mah. Çevreyolu Cad. No:284) Antakya/Hatay

b) İdarenin telefon numarası: 03262196300 Dahili: 1756 Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü

5-) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı kimseler ile ihalelere katılmaktan sürekli yasaklananlar bu ihaleye giremez. İhalelere katılma konusunda geçici süreli yasaklananlar ise ihale yasaklama süresi bitmiş ise bu ihaleye katılabilir. Bu yasaklara rağmen bu kişiler üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise ödemiş olduğu ihale bedeli gelir kaydedilir.



6-) İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

İstenilen Belgeler;

a) Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) belge,

b) Kanuni ikametgâhı olması,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

ç) İstekli tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

d) Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Geçici Teminat (Süresiz) vermesi, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi b fıkrasında yazılı değerleri teminat olarak vermek isteyen istekliler doğrudan doğruya ihale komisyonuna, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi a ve c fıkralarında yazılı değerleri teminat olarak vermek isteyen istekliler ise Belediyenin ilgili banka hesabına yatırmaya mecburdur. Teslimata ilişkin belgeler teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Her ne suretle olursa olsun idarelerce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.)

f) İmza sirkülerini vermesi,

g) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair belge,

j) Vergi durum borcu olmadığına dair belge,

k) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

l) 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesine nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı),

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

n) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

o) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,

Yeterlilik için gerekli belgeler:

İş deneyimi: İstekliler, bu iş ile ilgili olarak herhangi bir kamu kurumu veya belediyeden (belediye iştirakleri dâhil) açık hava reklam işletmeciliği yapmış veya halen yapmakta olduğuna dair belge.

Yukarıda belirtilen belgelerin uygunluğu ve evrakların eksiksiz olup olmadığı ihale günü ihale komisyon üyelerince kontrol edilecektir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhale müracaatları şahsen yapılacak olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02301706