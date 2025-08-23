Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hassa Çevre Yolu'nda seyir halinde olan ve kardeşinin oğlunun düğününe gittiği öğrenilen Abdullah Bozkurt idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Hassa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılar durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir doktoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çekici sürücüsü Abdullah C. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.