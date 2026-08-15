Hatay’ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin bir fırında gerçekleştirdiği denetimde, paletlerin altında fare dışkıları ve fare yuvaları tespit edildi.

FIRIN MÜHÜRLENDİ

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de faaliyet gösteren fırında yaptıkları denetimde, paletlerin altında karınca ve fare yuvaları bulunduğunu belirledi. Un çuvallarının fareler tarafından parçalandığı ve paletlerin altında fare dışkıları olduğu tespit edildi.

Denetimin ardından fırın mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

PASLI KESER GIDAYA TEMAS ETTİRİLMİŞ

Denetim sırasında Zabıta Müdürü Ali Avan’ın derin dondurucudan çıkardığı paslı keseri çalışanlara sorması da dikkat çekti.

İş yeri çalışanının keseri buz kırmak amacıyla kullandığını ve gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepkiye neden oldu.

Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Avan, "Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum" diye konuştu.