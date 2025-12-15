Hatay'da oynanan Gaziantep FK ile Hatayspor U17 maçının bitiş düdüğüyle sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Gaziantep FK, U17 takımının maç sonrası fiziki saldırıya uğradığını, dört oyuncunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

4 FUTBOLCU HASTANELİK OLDU

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 futbolcularının yaralandığını belirten Gaziantep ekibi, "Karşılaşmayı 3-2 kazanan genç futbolcularımız, maçın son düdüğünün ardından rakip takım heyeti, futbolcuları ve teknik sorumlusu Çağdaş Cabiroğlu tarafından fiziki saldırıya uğramışlardır. Yapılan bu saldırı sonucu dört futbolcumuz yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştır. Mehmet Ali Genç, aldığı yumruk darbesi sonucu dilinde yaklaşık 1 cm kesik meydana gelmiştir. Yiğit Efe Karakurt, kramponla tekme atılması sonucu kafa ve kulak bölgesine aldığı darbe nedeniyle duyma bozukluğu yaşamaktadır. Yusuf Onay, karnına aldığı tekme ve darbeler sonucunda ezik, çizik ve morarmalar ile tedavi altına alınmıştır. Osman Yücebüdak, aldığı tekme ve yumruklar neticesinde elmacık kemiğinde kırık ve göçük, burun deformasyonu ve kafatasının arka kısmında kırık tespit edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR'DAN YALANLAMA

Hatayspor ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep FK'nın açıklamasını yalanladı. Hatayspor, olayın kişisel olduğunu ve teknik heyetin konuya dahil olmadığını belirtirken "U17 Ligi Hatayspor-Gaziantep FK maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin, bazı paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu durum tamamen iki futbolcu arasında yaşanmış bireysel bir olay olup, Teknik Sorumlumuz Sayın Çağdaş Cabiroğlu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili futbolcumuz gerekli özrü dilemiş olup, kulübümüz tarafından disiplin mevzuatı çerçevesinde gereken değerlendirme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.