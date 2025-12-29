Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi’ndeki törenin ardından, depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ancak tören için aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlandı, sokaklar düzenlendi. Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi’ne bisiklet yolu yapıldı. Ancak caddenin henüz inşaatı tamamlanmamış arka kısımları, dev bayraklar, brandalar ve afişlerle kapatıldı.

Hatta tadilatı süren köprü de iki tarafına da üzerinde köprü resmi bulunan dev brandalarla kapatıldı. Erdoğan ve Bahçeli, bir süre bayrak, afiş ve brandalarla kamufle edilmiş kenti seyretti.

Çamurda böyle yürüdüler

Hataylılar, töreninin yapıldığı Atatürk Caddesi’ne yürüyerek gitti. Ancak tören alanına giderken, bir taraftan da çamurla mücadele etmek zorunda kaldı. Atatürk Caddesi’ni pırıl pırıl gören Hataylılar, “Cumhurbaşkanı her gün Hatay’a gelsin” ifadelerini kullandı.