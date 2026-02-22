Hataylı avukatlar, ziyaretçi görüşü kısıtlanan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gezi Parkı davasından hükümlü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret etti.

Avukatlar, ziyaretlerinde Hataylı çocukların mesajlarını da İmamoğlu’na iletti. Çocuklar mesajlarında, “Her şey çok güzel olacak”, “Sevgili Ekrem Amca, yaşadığımız o felaketten sonra her zaman bizim yanımızda oldunuz. Biz de her zaman sizin yanınızdayız. Kalbimiz sizinle, her şey çok güzel olacak. Lütfen üzülme, güçlü ol, seni çok seviyoruz” dedi.

‘YİNE BULUŞACAĞIZ’

İmamoğlu ise avukatlar aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Özgür günlerde buluşacağız! Sevgi ve hasretle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

Can Atalay da mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili aileler, mücadelenizi coşkuyla takip ediyorum. Davalarınızla ilgili her haberi dikkatle izliyorum.”