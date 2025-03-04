Yemek kültürüyle dikkat çeken Hatay'da, kadınlar bu yemeklere lezzet katan tandırlar da yapıyorlar. Ev kadınları, çamurdan yaptıkları tandırları, emekle yapıp satıyorlar.

YEMEKLERİNE LEZZET KATAN TANDIRLARI YAPIYORLAR

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na' dahil edine Hatay'da, yemek lezzetleri kadar kil ve çamurdan yapılan ürünleri de dikkat çekiyor. Sofralara lezzet katan tandır ekmeği de bu özel lezzetler arasında yer alıyor. Ekmeklere lezzetini veren de çamurdan yapılan tandırlar.

ÇAMURU NAKIŞ NAKIŞ İŞLİYORLAR

Hataylı kadınlar ise çamuru ve kili nakış gibi işleyerek, zahmetli bir iş yapıyorlar. Antakya- Samandağ ilçesinde yol kenarlarında küçük büyük tandırlar yaparak güneşe bırakıyorlar. Kadınlar hem ekmeklerine lezzet katıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

AİLELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Tandır yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlardan biri olarak 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Sibel Çatay, tandır yapmak içim 15 ila 20 gün beklettiklerini söyledi. Çatak, toprağı sulayıp şeker gibi erittiklerini ve 1 gün güneşte beklettiklerini söyledi. Ebatına göre tandırları sattıklarını ifade eden Sibel Çatak, Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettikten sonra keçi kılı ve saman ekliyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz. Ekonomik olarak ailemize katkı sağlıyoruz." dedi.