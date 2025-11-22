Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor, 1-0 kazandı. Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltı noktasından Jonson Clarke-Harris attı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından müsabakalarını Mersin'de oynayan Hatayspor, 1021 gün sonra ligde bir iç saha maçını taraftarının önünde oynadı. Tribünleri dolduran Hataylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.