Yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşayan ve eski halinden eser kalmayan türkücü Hatice, yaptırdığı masseter botoksun ardından zehirlendiğini açıkladı.

Hatice eskiden böyleydi.

Instagran hesabından bir video yayınlayan Hatice, şunları söyledi:

"Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi."

"Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım."

"Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım."

"İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün..."

"Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok."

MASSETER BOTOKS NEDİR?

Masseter botoksu, çenenin iki yanında bulunan masseter kası içine hem estetik hem de tedavi amaçlı yapılır. Yapılma amacı; yüz inceltmek, diş sıkmasını ve diş gıcırdatmasını azaltmaktır.