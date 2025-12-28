Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç’u yaralı halde buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde Yalman’ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izlerine rastlandı.

Olay yeri yakınlarında yapılan aramalarda, kazanın gerçekleştiği noktaya yaklaşık 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kanlı taşlar bulundu. Taşlardaki kan izlerinin Hatice Yalman’a ait olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Mustafa Koç hakkında “kasten öldürmeye iştirakten”, 7 kişi hakkında ise “delilleri yok etme” suçlamasıyla dava açıldı. Koç dışındaki 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Mustafa Koç ile tutuksuz yargılanan 7 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatice Yalman’ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

“CİNAYET DEĞİL, KAZA” SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan Koç, Yalman ile 4,5 yıldır dini nikâhlı yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aldatma iddiası nedeniyle tartıştıklarını ileri sürdü. Yalman’ın motosikletin arkasına bindiğini, olay yerine gittiklerinde tartışmanın sürdüğünü iddia eden Koç, “itince düştü” dedi ve yaşananların kaza olduğunu öne sürdü.

Koç ayrıca Yalman’ın markette yaptığı, “yardım çağrısı” olarak bilinen işarete de anlam veremediğini söyledi.

BABA: ÖMRÜM BİTENE KADAR ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmada söz alan Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise Koç’un olay günü kızını alıp götürdüğünü belirterek, “Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Yemin etti, ‘Bir şey yapmayacağım’ dedi. Ben ömrüm bitene kadar davacıyım, şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

AVUKAT: YARDIM İŞARETİ 2 SAAT ÖNCE YAPILDI

Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice Yalman’ın avukatı Selinay Arslan, olayın “kaza” gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu. Arslan, Yalman’ın öldürülmeden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir markette kasiyere uluslararası yardım çağrısı işaretini yaptığını belirterek, “Kasiyer bunu anlamadı. Bu durum hem işaretin önemini hem de bir kadının yardım isteyebileceği anda bunun fark edilmesinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.