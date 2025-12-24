TBMM’ye kolunda 9.2 milyon liralık saatle gelen AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun şirketinin sermayesindeki büyük artış dikkat çekti. Şirketin sermayesi 8 yılda 57 kat arttı. Hatipoğlu 7 Kasım 2023’te AKP’ye katıldıktan sonra artış fırladı. Aralık 2022’de 760 milyon TL olan sermaye, aralık 2024’te 2 milyar 100 milyon TL’ye çıktı. Şirketin sermayesi 2017’den bu yana ise 57 kat arttı. AKP’ye katılım sonrası ise sermaye 2.8 katına çıktı.

Yıldızlarla yarışıyor

Hatipoğlu, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile aynı saati takıyor. Depay’in da Piguet saati 214.200 dolar (9.2 milyon TL).

İşte Hatipoğlu’nun şirketinin öyküsü:

- 2008: Nebi Hatipoğlu İnşaat Taahhüt Jeotermal Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş adıyla kuruldu.

Sermaye: 50 bin TL

- 12 Aralık 2014

İsim değiştirdi, şirketin adı Europen Kapı ve Pencere Sanayi Ticaret AŞ oldu.

- 21 Haziran 2017

Şirket bugünkü adını aldı: Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

- 3 Temmuz 2017

Sermaye: 36 milyon 900 bin TL

- 21 Mart 2018

Sermaye: 55 milyon TL

- 24 Mart 2022

Sermaye: 168 milyon 780 bin TL

- 9 Aralık 2022

Sermaye: 760 milyon TL

- 12 Aralık 2024

Sermaye: 2 milyar 100 milyon TL