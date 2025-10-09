

Bir dönem cebimizdeki en küçük para birimlerinden olan madeni paralar, bugün koleksiyonerler için büyük bir yatırım aracına dönüştü. Özellikle hatalı basım veya sınırlı sayıda üretilmiş paralar, koleksiyon pazarında dudak uçuklatan fiyatlarla satılıyor.

Bir vatandaşın yıllar önce “hatıra kalsın” diye sakladığı madeni paralar, şimdi beklenmedik bir servete dönüşmüş durumda.

Uzmanlara göre, madeni paraların değeri üzerindeki tarih, üretim yılı, basım hatası ve nadirlik durumuna göre belirleniyor. Örneğin 2005 yılına ait hatalı basım bir 1 TL, koleksiyoncular arasında 50 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

Türkiye’de son dönemde nümizmatik olarak adlandırılan eski para koleksiyonculuğu büyük ilgi görüyor. Özellikle sosyal medya platformlarında açılan koleksiyon grupları sayesinde, nadir bulunan paralar el değiştiriyor.

SAKLAMAK İSTEYENLERE UZMANLARDAN TAVSİYE

Uzmanlar, elinde eski para bulunan vatandaşları bu paraları rastgele harcamamaları konusunda uyarıyor. Özellikle 1970 öncesi basılan madeni paralar, bakır ve nikel alaşımı nedeniyle de koleksiyoncuların ilgisini çekiyor.

Ayrıca, hatalı baskıya sahip olan 1 kuruş, 5 kuruş veya 1 TL gibi paraların mutlaka zarar görmeden korunması gerekiyor. Paranın kondisyonu bozuldukça değeri hızla düşüyor.

Yıllar önce “ne olacak birkaç bozuk paradan” diye düşünülüp bir kenara konulan madeni paralar, bugün sahiplerine servet kazandırabiliyor.

Uzmanlar, “Evinizde eski paralar varsa sakın atmayın” diyerek uyarıyor. Çünkü bazı paralar, koleksiyon meraklıları için altın kadar değerli hale gelmiş durumda.