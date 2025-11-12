İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek aylardır beklenen İBB iddianamesini açıkladı. İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu kaydedilirken; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. İmamoğlu için 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcı Akın Gürlek ayrıca davaların Silivri’de yapılacağını söyledi. İddianamede kamunun, 2014 yılından günümüze kadar, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar zarara uğratıldığı savunuldu. Örgüte bağlı 95 adet taşınmaz satın alındığı savunuldu.

İDDİANAME 'MIŞLAR MİŞLER, MUŞLAR'LA DOLU

969 kez “Hatırladığım kadarıyla”

774 kez “Bilmiyorum”

691 kez “-mışlar, mişler,muşlar”

546 kez “Duydum”

516 kez “Bildiğim kadarıyla”

499 kez “Olabilir”

401 kez “Öğrendim”

347 kez “Söylemişti”

235 kez “Düşünüyorum

136 kez “Olabilirim”

83 kez “Söylendi”

62 kez “Duyduğuma göre”

59 kez “Düşünmekteyim”

52 kez “Kaynaklı olarak öğrendim”

51 kez “Bilmemekteyim”

37 kez “Muhtemelen”

36 kez “Duymuştum”

9 kez “Duyuyordum”

9 kez “Hissettim”

15 GİZLİ TANIK VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3741 sayfalık iddianamesinde 247 kere “gizli tanık” kelimesi geçiyor.

İsimleri şöyle:

1. Gizli tanık Meşe

2. Gizli tanık Doğan

3. Gizli tanık İlke

4. Gizli tanık Çınar

5. Gizli tanık Rüzgar

6. Gizli tanık Maun

7. Gizli Tanık Gürgen

8. Gizli tanık Mimoza

9. Gizli tanık Köknar

10. Gizli tanık Sekoya

11. Gizli tanık Zeytin

12. Gizli tanık Martı

13. Gizli tanık Kartal

14. Gizli tanık Şahin

15. Gizli tanık Ladin