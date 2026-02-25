Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra saat 00.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Çarpmanın etkisiyle enkaz parçalarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Bolat'ın Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 3'ü kız 7 çocuğundan 1'i olduğu ve daha önce bir erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

'KÜÇÜKKEN ASKER OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, "Şehidimizin çocukluğunu biliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Saat 01.00'den beri uykusuz bekliyoruz. Şehitlerimiz ölmezmiş. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Çocukken, 'Askeriyeden su içtim' diye gelip, anlatan biriydi. Vatan sağ olsun" dedi.

10 YAŞINDA BİR KIZI VARMIŞ...

Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Bolat'ın İzmir'e getirilecek cenazesi, bugün ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından askeri törenle Kadifekale Şehitliği'ne toprağa verilecek.

ENKAZ KALDIRILDI YOL TRAFİĞE AÇILDI

Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Enkaz geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Büyük kazanın ardından çift yönlü trafiğe kapatılan İzmir-İstanbul Otoyolu'nda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, trafik İstanbul yönüne kontrollü olarak açıldı. Otoyolda çalışmalar devam ediyor.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.