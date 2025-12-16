Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki krizi duyurdu. Bir İHA Türkiye hava sahasına girince düşürüldü. Sonra 24 saat ise Rusya'nın deniz üssüne yapılan İHA saldırına sahne oldu. 15 Aralık'ta gece saatlerinde Ankara'ya yaklaşan bir İHA 200 metre irtifada uçarken radara takıldı. Alarm verilmesiyle F-16'ların kalkması bir oldu. Uçaklar havalandı. Henüz hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İHA Çankırı semalarında düşürüldü.

3 İHTİMAL VAR

"- Ülkemize giren İHA İran yapımı Şahit 136 kamikaze iHA'sıydı. İHA'nın kime ait olduğuna dair 3 ihtimal bulunuyor.

Meşhur İran'ın kamikaze dronuydu. Ruslar kullanıyordu. Kontrolden çıkıp Türkiye'ye girdi ve F-16'lar gerekeni yaptı."

"- İki, Ukrayna'nın kontrolden çıkmış dronuydu. Rusya ile savaş esnasında Türkiye hava sahasına girdi. F-16'lar gerekeni yaptı."

"- Üç, NATO üye ülkelerin radar sistemlerini test etmek amacıyla ciddi bir prova yaptı. TSK doğru refleks veriyor mu? Böyle bir test çalışması olma ihtimali de var deniyor."

Henüz resmi açıklama yapılmasa da ortaya saçılan iddialar yanıt arıyor.

"İHA ANKARA ELMADAĞ'A KADAR GELDİ"

Yaşananlarla ilgili başkent kulislerinde neler konuşulduğunu SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de anlattı.

"- Bu çok önemli. Yaklaşık 24 saat önce gerçekleşti. Bir İHA Türkiye'ye giriş yaptı. Bu İHA'nın Ankara'ya kadar geliş hikayesini anlatalım. Dün Esenboğa Havalimanında şu anons edildi. Piste bir hayvan girdiği söylendi. Bu esnada F-16'ların havalandığı öğrenildi."

"- Çok küçük bir İHA bu. Çok küçük olmasına rağmen iz bırakmış. Bu şekilde söyledi kaynaklarımız. F-16'lar havalanıyor ve nasıl imha edeceğiz tartışılıyor. Yeni aldığımız bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesi sınırına kadar geliyor ve orada imha ediliyor. Şimdi ne olacak sorusuna temkinli cevap veriliyor. Lüçük de olsa o kadar çok parçalara ayrıldı ki. Şimdi o parçalar teker teker toplanacak. Hem MSB hem TSK çalışma yürütecekler."

"- Peki Ankara neden sessiz? Araştırma sonucunu bekliyor Ankara. Nerede üretildi, nasıl sınırımıza geldi, kime ait olduğu belli olunca Ankara daha somut deliller üzerinden konuşmak istiyor. Belki de bunun sonucunda bazı temsilciler de Dışişleri Bakanlığına çağırılacak."