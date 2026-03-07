Orta Doğu’da son dönemde yaşanan çatışmalar, küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai’de beklenmedik bir tablo yarattı. Bölgedeki çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle hava sahasının kapanması, altın taşımacılığında ciddi aksamalara neden oldu.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına İran’ın Körfez’deki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesinin ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. Artan güvenlik endişeleri yalnızca askeri dengeleri değil, ticari faaliyetleri de etkiledi.

Dubai’de çok sayıda kişinin seyahat edemediği ve şehirde mahsur kaldığı ifade edilirken, altın ticaretinde de dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

UÇUŞLAR DURDU, ALTIN SEVKİYATI AZALDI

Hava trafiğinin askıya alınması, altın taşımacılığını doğrudan etkiledi. Normal koşullarda yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde taşınan külçe altınlar, uçuşların iptali nedeniyle Dubai’den çıkarılamadı. Bu durum şehirde büyük miktarda altın stokunun birikmesine neden oldu. Lojistik sorunlar ihracatı durma noktasına getirdi

Uluslararası ticaret için kritik bir merkez olan Dubai’de lojistik ağların kesintiye uğraması, altın ihracatını ciddi biçimde yavaşlattı. Güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte nakliye ve sigorta maliyetleri de hızla yükseldi.

Artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle alıcıların yeni sipariş vermekte temkinli davrandığı belirtiliyor.

STOK ARTTI, YATIRIMCI SATIŞA YÖNELDİ

Forbes’ta yer alan habere göre, şehirde biriken altın stokları satıcıları farklı çözümler aramaya itti. Depolama ve finansman maliyetlerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar, ellerindeki külçe altınları piyasa fiyatının altında satmaya başladı.

Bu kapsamda bazı satıcıların, Londra’daki küresel referans fiyatın ons başına yaklaşık 30 dolar altına kadar düşen tekliflerle satış yaptığı ifade ediliyor.

UZMANLARDAN 'FİYAT BASKISI SÜREBİLİR' UYARISI

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin uzun süre devam etmesi halinde Dubai’de altın piyasasında benzer fiyat baskılarının sürmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Lojistik sorunların çözülmemesi durumunda stokların daha da artabileceği ve bunun fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.