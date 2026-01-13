MGM'nin yayınladığı verilere göre, Harita verilerine göre, İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer alan Çankırı, Karabük ve Bolu çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde ise Gümüşhane ve Bayburt çevreleri kar yağışının etkisi altına girecek.

Doğu Anadolu Beyaza Bürünüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geniş bir alanda kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde de kar yağışı beklenirken; Tunceli ve Bingöl hattında karla karışık yağmur ve kar geçişleri öngörülüyor.

TERMOMETRELER -13 DERECEYİ GÖRECEK

Yağışın yanı sıra dondurucu soğuklar da hayatı olumsuz etkileyecek. Sivas, Kayseri, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Iğdır çevresinde gece sıcaklıklarının -10 ile -13 derece arasına kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE DON OLAYLARINA KARŞI 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Yetkililer, özellikle kar yağışının ve buzlanmanın beklendiği bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, don olaylarına ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.