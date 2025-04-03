Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı noktalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda saatte 40-60 km hızla etkili olabilecek kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yağışlı hava yeni hafta da etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor.